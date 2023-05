Dragon Ball Super hizo su debut hace algunos años y ahora es el rostro del legado de Goku. La exitosa serie ha llevado al saiyajin a través de miles de aventuras con aliados como Vegeta e incluso Trunks del Futuro. En los últimos años, nuevos personajes como Broly y Moro han aparecido para darle a Goku algo nuevo contra lo que luchar. Y ahora, el artista detrás de Dragon Ball Super está mostrando cómo podrían ser las cosas si otro saiyajin favorito se uniera a la serie.

¿Y de quién estamos hablando? Bueno, pues de Shallot. El héroe de Dragon Ball Legends se ha convertido en un personaje favorito de los fanáticos, y ahora Toyotaro le ha dado al luchador un diseño aprobado por el manga.

This month’s special illustration by Toyotaro is Shallot from DB Legends! pic.twitter.com/r4wxSzLB21

— Hype (@DbsHype) May 19, 2023