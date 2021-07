Army of Thieves estrena su primer teaser

Aunque la recepción de Army of the Dead, la película de zombis dirigida por Zack Snyder, no fue la mejor, Netflix ya está trabajando en varios proyectos relacionados con este universo, uno de estos es Army of Thieves, una precuela, de la cual se ha compartido su primer adelanto en video.

Como parte de los anuncios de la Comic-Con @ Home que se llevó a cabo este fin de semana, Zack Snyder ha compartido el primer teaser de esta precuela, la cual estará disponible a finales de este año.

Check out the official teaser for ARMY OF THIEVES — the ARMY OF THE DEAD prequel directed by the one and only Matthias Schweighöfer.#ArmyofThieves pic.twitter.com/WjQDXUi0C1

