Pese a que Star Fox es una de las series más amadas por los fans de Nintendo, las aventuras de Fox y el resto de su equipo se han mantenido alejadas de los reflectores por mucho tiempo. Sin embargo, uno de los miembros del equipo original de la saga ha proporcionado una perspectiva alentadora.

Recientemente, Takaya Imamura, director de arte de las primeras entregas de Star Fox, fue entrevistado durante la pasada edición de Gamescom, en donde señaló que solo es cuestión para que la serie regrese, ya sea con un nuevo juego o incluso con una película. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Esta es solo mi opinión personal, pero creo que de esos dos juegos [F-Zero y Star Fox], Miyamoto tiene los sentimientos más fuertes por Star Fox. Así que pienso que veremos otro juego, película, o algún tipo de nuevo desarrollo con la IP en algún momento, pero no sé cuándo o qué. Ya he hablado con Miyamoto y le he dicho que si va a haber una película, por favor, me llame porque quiero formar parte de eso”.