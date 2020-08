Aquí te ofrecemos el resumen del Indie World del día de hoy

Nintendo llevó a cabo una presentación de Indie World el día de hoy, la cual, como su nombre lo indica, estaba enfocada en juegos independientes que llegarán a Nintendo Switch durante 2020 y 2021. En dado caso de que no tuvieras la fortuna de presenciar este evento en vivo, aquí te contamos sobre los anuncios más importantes.

Supergiant Games, creadores de Bastion y Transistor, comenzaron la presentación con la revelación de que Hades llegará a Switch en algún punto de la temporada de otoño de 2020 y contará con cross-save. Otro de los títulos importantes fue Raji: An Ancient Epic, experiencia desarrollada por Nodding Heads Games, la cual nos dará a oportunidad de explorar la cultura de la Inida, y estará disponible en Nintendo Switch como una exclusiva temporal en consolas a partir del día de hoy.

Seguido el ejemplo de Raji, A Short Hike from, desarrollado por Adam Robinson-Yu, llegará a Nintendo Switch el día de hoy como una exclusiva temporal. El objetivo de este título es realizar una relajante caminata que podrás realizar a tu propio ritmo. De igual forma, Spiritfarer, un juego de gestión carismático con un enfoque relájente y abierto, ya está disponible en la consola híbrida.

Por otro lado, se reveló que Torchlight III llegará a Switch en algún punto de la temporada de otoño con nuevo contenido, así como un par de extras exclusivos de esta versión. Una de las propuestas más interesantes fue Takeshi and Hiroshi, el cual nos pone en los pies de un joven desarrollador de videojuegos, quien necesita crear una serie de RPGs para entretener a su hermano menor, y ya está disponible en Switch.

Hypnospace Outlaw está inspirado por juegos clásicos de PC de los 90’s y aquí tendremos que explorar el basto mundo del internet intergaláctico. El título estará disponible el próximo 27 de agosto, y en estos momentos puedes descargar un demo en la eShop. ¿Alguna vez has deseado hacer trampa en poker u otros juegos de cartas? Entonces Card Shark es la experiencia que estás buscando, y podrás disfrutarlo cuado llegue al Switch en 2021.

A partir de estos momentos tienes la oportunidad de ingresar a la eShop y disfrutar de Manifold Garden, un puzzle que pondrá a prueba tu percepción y te hará cuestionar las leyes de la física. Subnautica y su secuela, Subnautica: Below Zero, por fin le darán la oportunidad a los usuarios de Switch de explorar el mundo acuático cuando estén disponibles en esta plataforma en algún punto de 2021.

¿No tienes Animal Crossing: New Horizons o Stardew Valley? No te preocupes, Garden Story te proporcionará de una vida virtual tranquila mientras reconstruyes un viejo jardín en Nintendo Switch en 2021. Evergate es un plataformero 2D con un énfasis en los puzzles que te dejará explorar un mundo de sueños, el cual ya está disponible en la consola híbrida.

Bear and Breakfast es una exclusiva temporal que llegará al Switch en 2021 y te dejará explorar un bosque y resolver sus misterios bajo los pies de un oso. Por último, Untitled Goose Game nos sorprendió al anunciar una actualización gratuita, la cual agrega co-op el próximo 23 de septiembre.

Afortunadamente, esto no es todo, ya que varios juegos indie, incluidos algunos de los presentados el día de hoy, tendrán una descuento en la eShop a partir del día de hoy, 18 de agosto, hasta el 30 de agosto. Aquí podremos encontrar juegos como Exit the Gungeon, Streets of Rage 4, Ori and the Blind Forest, Raji: An Ancient Epic y más.

Vía: Business Wire