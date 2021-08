¡Aquí los primeros detalles de CoD: Vanguard!

Después de múltiples filtraciones y rumores, Activision ha confirmado que Call of Duty: Vanguard es toda una realidad. Tras la revelación del juego en Warzone, seguramente aún tienes un par de dudas sobre este nuevo título en la serie. Afortunadamente, la semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir a una presentación del nuevo trabajo de Sledgehammer Games, y aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este título.

Para comenzar, se ha confirmado que Vanguard estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, vía Battle.net, el próximo 5 de noviembre. Así es, en solo un par de meses podrás disfrutar de este título en tu plataforma de preferencia. Esta entrega nos llevará de regreso a la Segunda Guerra Mundial, aunque este juego no estará relacionado con WWII, en donde veremos el nacimiento de las Fuerzas Especiales, un grupo de soldados que necesitarán infiltrarse en las líneas enemigas, con el objetivo de detener el Proyecto Phoenix. La narrativa comienza la noche antes del fatídico Día D, en donde nuestros protagonistas se dan cuenta de que la misión no es tan simple como lo parece.

La cinemática que tuve la oportunidad de ver fue impresionante. El caos y la acción que tanto caracterizan a la serie está presente. Sin embargo, Sledgehammer no deseaba quedarse con lo conocido, y han hecho todo lo posible por crear una campaña que bien podría ser considerada un blockbuster. Esta no tendrá una mirada revisionista, pero sí contará con un contexto contemporáneo. De igual forma, el enfoque no estará todo el tiempo en las grandes batallas que se libraron en esta guerra, sino que también podremos ver el lado civil, y experimentar algunos de los sucesos que se llevaron a cabo entre las líneas. Para esto, se han creado una serie de personajes principales que, si bien son completamente originales, cuenta con una fuerte inspiración en algunos de los soldados y generales más importantes de este periodo, a los cuales llegaremos a conocer a lo largo de cuatro escenarios principales.

Esta entrega utiliza el motor gráfico que vimos en Call of Duty: Warzone, así que pueden esperar un espectáculo visual de alto nivel, un mundo y personajes fotorrealistas, así como un rendimiento de primer nivel. En el caso de consolas de nueva generación, pueden esperar unos 60fps estables.

Ahora, uno de los puntos más importantes de cualquier Call of Duty, es el multiplayer, y en Vanguard podremos esperar una experiencia bastante refinada. Para comenzar, 20 mapas estarán disponibles día uno. De estos, 16 son de 6v6, y 4 serán de 4v4. Todos los escenarios reaccionan al daño de los combates, y este es un elemento visual que no solo se refleja, sino que tendrá repercusiones en el gameplay. Por si fuera poco, tendrás la oportunidad de elegir el ritmo de cada partida. Primero tenemos el estándar, el cual ofrecerá la experiencia clásica de la serie. Después nos encontramos con táctico, en donde el tiempo de cada partida podrá ser modificado. Por último, tenemos blitz, aquí el enfoque es meter tantos jugadores como sea posible en un solo escenario. Afortunadamente, esto no es todo, ya que también tendremos acceso a un nuevo modo de juego.

Champion Hill es el nuevo gran atractivo del multiplayer. Aquí tienes la oportunidad de formar parte de uno de los ocho equipos que entrarán en múltiples zonas, aunque también es posible ir tú solo. Cada partida dura un minuto, y al final de un tiempo determinado, el grupo con más muertes y zonas a su favor, será coronado el campeón. Entre combates será posible acceder a una tienda, para así mejorar el equipo de tu elección.

Por si fuera poco, el modo zombies está de regreso. En esta ocasión, este amado estilo de juego estará a cargo de Treyarch, y funcionará como una precuela del aspecto zombie que vimos en Black Ops Cold War. Así es, la narrativa de este apartado por fin estará interconectada con otros juegos de la serie. Junto a esto, podemos esperar un par de invocaciones en este gameplay.

Al igual que su antecesor, Vanguard contará con un crossover con Warzone. Raven seguirá a cargo de este battle royale, y este mismo año veremos un mapa inspirado en la nueva entrega principal. De esta forma, este título free-to-play contará con armas y contenido que podemos encontrar en Modern Warfare, Black Ops Cold War y Vanguard. Para todos los que se preocupan por los tramposos, esta actualización contará con un nuevo sistema anti-trampas.

Lo mejor de todo, es que tanto Warzone como Vanguard ofrecerán una serie de contenido adicional gratuita, en donde podemos esperar nuevos mapas, eventos por tiempo limitado y por temporada, así como celebraciones para la comunidad. Todo esto comenzando a finales de año.

Recuerda, Call of Duty: Vanguard llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 5 de noviembre de 2021. En temas relacionados, un analista señala que esta nueva entrega será el juego más vendido de este año.

Vía: Activision