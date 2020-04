Aquí el épico tráiler de lanzamiento para Gears Tactics

El lanzamiento de Gears Tactics está cada vez más cerca, y Microsoft ha decidido emocionarnos todavía más con un épico tráiler de lanzamiento que puedes disfrutar aquí mismo. También puedes empezar a pre-instalar el título, para asegurarte de que podrás disfrutarlo el día de su debut.

El video nos da un breve vistazo a la historia del juego, así como algunas de sus características, incluyendo su nuevo gameplay y las profundas opciones de personalización. La historia se desarrolla 12 años antes del primer Gears of War, y jugarás como Gabe Diaz, padre de Kait, con el objetivo de eliminar al líder del ejército Locust, Ukkon.

Si prefieres esperar a jugar Gears Tactics en consola, entonces te tenemos buenas noticias pues se ha confirmado que el título debutará en el futuro para Xbox One. Sin embargo, no se ha dado una fecha específica de lanzamiento. No olvides darle un vistazo a nuestro artículo especial sobre 5 cosas que debes considerar de Gears Tactics.

Gears Tactics llega a Steam y Xbox Game Pass de PC el 28 de abril.

Fuente: Microsoft