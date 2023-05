Aplicación de Nintendo 64 de Switch Online se actualiza

El día de ayer ha pasado algo curioso con la aplicación de Nintendo 64 de Switch Online, puesto que usuarios reportaron que se ha actualizado de forma automática en la mayoría de los casos. Casi siempre que pasa esto, es que se añade un nuevo videojuego al catálogo, pero parece ser que en esta ocasión los usuarios tendrán que seguir esperando más.

Nintendo no ha mencionado nada al respecto sobre las adiciones con este parche, pero los data miners confirmaron que se han hecho algunos ajustes para Pokémon Stadium, último juego que se ha añadido al catálogo. Si bien, no se han reportado errores grandes en el título, es posible que se hayan presentado ciertos exploits que debían corregirse.

Okay so it seems Pokémon Stadium AOT NRO was fully recompiled, I heard something about a bug with illegal moves with rental Pokémons. This might be the fix for that, people need to check.

— Yakumono (@LuigiBlood) May 10, 2023