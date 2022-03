Aparentemente, E3 2022 no será cancelado

Recordarás que a mediados de enero, se reveló que la E3 de este año podría ser cancelada en su totalidad, esto después de que sus organizadores mencionaran que el evento volvería a ser digital por segundo año consecutivo. Parece que esos rumores terminaron siendo falsos, pues de acuerdo con un confiable insider, ya se están tomando las primeras medidas para la realización de E3 2022.

Según Tom Henderson, quien ha sido muy atinado con sus predicciones y filtraciones, la ESRB, agencia encargada de clasificar cada juego previo a su lanzamiento, ya empezó a mandar correos a diferentes desarrolladores haciéndoles saber que la E3 de 2022 se llevará a cabo en formato digital.

I guess this squashes the rumors that they were going to cancel it?

I’d be expecting an announcement soon if the ESRB is sending out emails.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2022