Aparece una edición de colección para Breath of the Wild 2 en tienda europea

La secuela de Breath of the Wild fue revelado durante el E3 de 2019. Fuera de ese pequeño tráiler, no hemos tenido algún tipo de información oficial en más de un año. Aunque parece que Nintendo seguirá en silencio sobre este asunto, una filtración de una tienda francesa nos da esperanzas de ver este título en algún punto de este año.

Recientemente, la tienda francesa WT&T enlistó una edición de colección para Breath of the Wild 2 con una fecha de lanzamiento del 31 de diciembre de 2020 y a un precio de €82,85 euros. Es importante mencionar que en el pasado fue WT&T quien filtró el lanzamiento de The Witcher 3 en Switch.

Consideran que el original Breath of the Wild tuvo una edición de colección, no suena descabellado escuchar que podría suceder lo mismo con la secuela. De igual forma, la fecha de lanzamiento probablemente es solo temporal. Por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo y considerando la situación actual en el mundo y los efectos de la pandemia en la industria de los videojuegos, dudamos que veamos algún tipo de información en un futuro cercano.

Este no es el único posible lanzamiento filtrado, ya que hace unos días Amazon UK mencionó que The Legend of Zelda: Skyward Sword llegaría a Switch. En temas relacionados, así se vería The Legend of Zelda con el estilo artístico de Dragon Ball.

Vía: Nintendo Everything