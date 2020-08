Amazon enlista The Legend of Zelda: Skyward Sword para Nintendo Switch

En un año en donde Nintendo ha decidido mantenerse en silencio por más tiempo de lo habitual, los fans de la compañía están ansiosos por saber que le depara al Switch en un futuro. Ahora, de acuerdo con Amazon UK, Pikmin 3 Deluxe podría no ser el único relanzamiento que veremos en la consola híbrida, ya que The Legends of Zelda: Skyward Sword ha sido enlistado por la tienda en línea.

De acuerdo con la página de Amazon UK, la cual ya no se encuentra activa, The Legend of Zelda: Skyward Sword llegaría a Nintendo Switch a un precio de £69.99 libras. En un año lleno de rumores, este enlistado no confirma una versión HD del título de Wii. De igual forma, es importante recordar que en el pasado Amazon ha enlistado juegos en diferentes plataformas por error, así que algo simular pudo haber sucedido.

The Legend of Zelda: Skyward Sword llegó al Wii en 2011 y rápidamente divido a los fans de la serie. El juego requería el uso del Motion Plus para realizar diferentes movimientos con la espada. En dado caso de que Nintendo sí tenga planeado un relanzamiento del título, será necesario utilizar los controles de movimiento de los Joy-Con, o cambiar por completo el esquema de controles.

En temas relacionados, un grupo de fans han creado un nuevo juego de Zelda tomando como base Ocarina of Time. De igual forma, Retro Studios previamente trabajó en un spin off cancelado de Zelda.

Vía: Wario64