Por medio de la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter, la compañía anunció la llegada de cuatro juegos clásicos a la consola Switch por medio de su servicio Nintendo Switch Online.

Acompañado de un video que les compartimos a continuación, donde se pueden ver escenas de gameplay de los cuatro títulos. El tweet dice: “Cuatro clásicos de GameBoy, SuperNES y NES ya están disponibles para miembros de Nintendo Switch Online.

GameBoy – Nintendo Switch Online:

Kirby’s Dream Land 2

BurgerTime Deluxe

Super NES – Nintendo Switch Online:

Side Pocket

NES – Nintendo Switch Online:

Xevious

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 16, 2023