Lamentablemente, el día de hoy se ha revelado que Anne Celeste Heche, actriz mejor conocida simplemente como Anne Heche, ha sido declarada legalmente muerta a los 53 años, esto después de un accidente de carro que sucedió la semana pasada.

De acuerdo con The Guardian, el pasado 5 de agosto, Heche sufrió un accidente de carro, la cual la dejó en coma y en una condición con la cual sus representantes no creen que vaya a sobrevivir. Aunque actualmente sigue con soporte de vida, no cuenta con funciones cerebrales y, de acuerdo con las leyes de California, Estado Unidos, la actriz ha sido declarada legalmente muerta.

En respuesta a esta información, algunos miembros de Hollywood han compartido un mensaje en redes sociales. Esto fue lo que mencionó James Gunn:

“Honestamente, creo que tal vez la mejor actuación que he visto en mi vida fue la de Anne Heche en PROOF en Broadway”.

Por su parte, Ted Geoghegan comentó:

“Los niños de hoy no saben cómo era, pero recuerdo vívidamente cuando Anne Heche y Ellen Degeneres hablaron sobre su relación en 1997. Yo estaba asombrado y recuerdo haber pensado: “Esto realmente podría cambiar las cosas para las personas”. Gracias por dar ese paso con tanta valentía, Anne. ROTURA”.

Anne Heche nació el 25 de mayo de 1969 en Aurora, Ohio, Estados Unidos. En 1993 apareció en An Ambush of Ghosts, comenzando formalmente su carrera en Hollywood. A lo largo de su vida, le dio vida a Melissa ‘Missy’ Egan en I Know What You Did Last Summer, así como a Marion Crane en el remake de Psycho. Otros papeles notables incluyen a Suyin Beifong en la Leyenda de Korra y Lois Lane en Superman: Doomsday. La próxima película de Heche iba a ser Supercell, en donde trabajó junto a Alec Baldwin, la cual actualmente no tiene fecha de estreno.

Que en paz descanse, Anne Celeste Heche

Vía: The Guardian