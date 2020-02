Animal Crossing: New Horizons sí te permitirá recuperar tu partida de la nube

Desde un principio, Animal Crossing: New Horizons dejó bien claro que no sería compatible con la función de guardado en la nube que ofrece Nintendo Switch Online. Sin embargo, en caso de que tu partida llegue a perderse por cualquier razón, tendrás la oportunidad de recuperarla gracias al respaldo que se almacena en la nube, pero esta función llegará después de su lanzamiento.

Save game recovery to be available post-launch #AnimalCrossing pic.twitter.com/yatjMGcmTs

— Nibel (@Nibellion) February 20, 2020