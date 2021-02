Acusan a Pokémon de haber plagiado a BOTW con su nuevo juego de mundo abierto

Durante el Pokémon Presents de hoy se anunció un juego totalmente nuevo de la franquicia que llevará como nombre Pokémon Legends: Arceus. Este proyecto será un RPG de mundo abierto que nos permitirá explorar la región de Sinnoh durante el periodo feudal, pero lo interesante es lo mucho que se parece con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Inmediatamente después de su anuncio, los fans de Nintendo se dieron cuenta que este nuevo proyecto compartía varias similitudes con BOTW. Incluso utilizaron la misma toma:

lol they did the shot pic.twitter.com/6wFNuRKZbO — Akfamilyhome (@Akfamilyhome) February 26, 2021

Por supuesto, esto no significa necesariamente que Pokémon Legends: Arceus vaya a ser una copia exacta de BOTW, sin embargo, sí habrá ciertos elementos que coincidirán entre ambos juegos.

Pokémon Legends: Arceus debutará en algún punto de 2022 para Nintendo Switch.

Via: Kotaku