Superhot: Mind Control Delete ya está optimizado para Xbox Series X/S

Y así de la nada, los desarrolladores de Superhot: Mind Control Delete acaban de anunciar que el juego ya ha sido optimizado para Xbox Series X y Series S. Acá te explicamos exactamente qué puedes esperar de esta versión mejorada.

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE now supports 4k at 120 FPS on @Xbox Series X and 2k 120 on Series S.

Better, sharper than ever before! #Xbox pic.twitter.com/Pta3wxq7va

— SUPERHOT (@SUPERHOTTHEGAME) February 26, 2021