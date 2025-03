Actriz de Harry Potter abre su OnlyFans

Participar en algo como Harry Potter no es una garantía de éxito. Si bien los actores principales han gozado de una gran carrera después de su tiempo en el mundo mágico creado por J.K. Rowling, algunos se han enfrentado a serios problemas financieros. Una de estas es Jessie Cave, responsable de Lavender Brown, y quien ha incursionado al mundo de OnlyFans.

Por medio de su presentación en el podcast de Before We Break Up Again, Cave reveló que ha incursionado en el mundo de OnlyFans, no como un cambio drástico en su carrera, sino como una forma de ingresos más para combatir los problemas financieros que la aquejan. Sin embargo, la actriz ha dejado en claro que no tiene pensado contenido para adultos, sino que planea enfocarse en un fetiche orientado a los sonidos del cabello, como el ruido del cepillado.

Junto a esto, Cave no abandona su carrera como actriz, puesto que en un futuro aparecerá en The Thing with Feathers, un drama independiente, y tiene en preproducción una película de animación conocida como The Potters. Su participación en el mundo de OnlyFans es una entrada de dinero más, una que, considerando los números de este sitio, podría ser mayor a su profesión principal.

Solo nos queda esperar para ver cómo le irá a Jessie Cave en un futuro, y eventualmente conseguirá el protagonismo en alguna película o serie. En temas relacionados, encuentran a los actores de Snape y McGonagall para la serie de Harry Potter. De igual forma, esta nueva serie causa una gran controversia entre los fans.

Vía: Vandal