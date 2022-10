Actor de Joker para The Batman 2 aún no ha sido llamado para grabar

Algo que afortunadamente todavía no cancela Warner Bros. Discovery es la producción de The Batman 2, cinta que se confirmó en un escenario hace algunos meses durante la Cinemacon 2022. Y si bien ya es toda una realidad, parece ser que las filmaciones preliminares aún no se llevan a cabo, o al menos eso mencionan los actores que participarían.

Por ahora, el actor que seguramente le dará vida a Joker, Barry Keoghan, menciona que la producción no lo ha llamado, esto para concretar su participación en la película, dado que se debe de firmar un contrato. Sin embargo, está de acuerdo que tan pronto hagan la llamada correspondiente, es seguro que aceptará dicha participación en la entrega.

Tan pronto como llegue esa llamada, estaré allí, hombre. Estoy ahí.

Barry Keoghan asumió el papel de The Joker en The Batman. Aparece en Arkham Asylum después de que The Riddler (Paul Dano) es encarcelado junto a él. Y ahí es donde justamente se da la pista que en algún momento va a cruzar caminos con Bruce Wayne. No obstante, los detalles de la próxima película entrega son escasos, por lo que hay que esperar.

Recuerda que está disponible en la plataforma de HBO Max.

