A Katsuhiro Harada, responsable de Tekken, le gustaría un Pokkén Tournament 2

La serie de Pokémon festeja su 25 aniversario en 2021. Aunque por el momento no tenemos una idea clara de los anuncios planeados para este año, parece que una secuela de Pokkén Tournament no está fuera de la mesa. Recientemente, Katsuhiro Harada, productor de este título y responsable de Tekken, mencionó que le encantaría trabajar en una continuación a este juego de peleas, pero solo hay un problema.

Por medio de su cuenta de Twitter, Harada respondió a la incógnita de una fan, quien preguntaba sobre la posibilidad de ver un Pokkén Tournament 2. Aunque al productor le encontraría trabajar en una secuela, la decisión final está en las manos de Nintendo y The Pokémon Company. Esto fue lo que comentó:

We have a good relationship with Nintendo and Pokemon Co., Ltd., and POKKÉN has had a great response, so I would like to make it again.

But it's not what we decide, it's what they decide.https://t.co/U8mzxSpWsv

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) January 24, 2021