343i promete revelar con anticipación los detalles para la beta multiplayer de Halo Infinite

Hace unas cuantas semanas, 343 Industries reveló que tenían planes de lanzar una beta multiplayer para Halo Infinite. Sus desarrolladores no dieron una fecha exacta, solo que estaría disponible en algún punto del verano. Por ahora basta con formar parte del programa Halo Insiders para poder participar, y una vez que tengan los detalles concretos, 343i promete compartirlos con anticipación.

PSA: Halo Infinite multiplayer technical preview details will be made known ahead of time. It will not be a surprise 👍

You will *need* to be a registered Halo Insider: https://t.co/ZgoCq07hR9 https://t.co/m9Wt4vU42F

— John Junyszek (@Unyshek) June 30, 2021