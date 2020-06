343 Industries trabaja en un “nuevo proyecto situado en el universo de Halo”

Cada vez estamos más cerca del lanzamiento de Halo Infinite, el cual está programada para debutar a finales de año. Tanto los usuarios de Xbox Series X como los de Xbox One podrán disfrutar de esta nueva entrega en este aclamado universo, pero parece que 343 Industries también tiene otro misterioso proyecto entre manos.

Por medio de Twitter, el usuario Klobrille descubrió una vacante de trabajo en la página de Microsoft Careers. Dicha vacante fue publicada por 343 Industries, quienes se encuentran buscando un Productor Sénior para “trabajar en una de las propiedades intelectuales más emocionantes y creativas en la industria, con uno de los equipos más talentosos allá fuera”.

“343 Industries is looking for a Senior Producer to work with our Core Services team to help develop a new project in the Halo universe.”https://t.co/OT1tUuY1zo

— Klobrille (@klobrille) June 5, 2020