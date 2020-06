“Unreal Engine 5 correrá bien en todas las plataformas”, Epic Games

El mes pasado, Epic Games demostró el verdadero potencial de la siguiente generación de consolas con la presentación del Unreal Engine 5 corriendo en tiempo real en un PlayStation 5. Al no mencionar nada en específico sobre el Xbox Series X, muchos creyeron que tal vez la nueva consola de Microsoft no tenía el suficiente poder para correr adecuadamente este motor gráfico. Como era de esperarse, ese no es el caso.

Tim Sweeney, fundador de Epic Games, fue entrevistado recientemente por GameSpot, donde dio más detalles sobre la revelación de este motor:

“La tecnología Nanite y Lumen está diseñada para correr en la siguiente generación de consolas y PCs de alta gama. El Xbox Series X, el PlayStation 5, y por lo menos los CPUs de alta gama de NVIDIA y AMD. Además, también tendrán la posibilidad de deescalar contenido para plataformas menos potentes. Tuvimos una fuerte asociación con Sony para ese evento. Literalmente hablamos con ellos durante tal vez cuatro o cinco años…” “Los desarrolladores first-party de Sony y Microsoft están utilizando Unreal Engine para sus proyectos. Ya hemos visto algunos, son increíbles y hay más por llegar en el futuro, pero la demo fue la culminación de una increíble asociación que habíamos estado manejando por un muy largo tiempo.”

A pesar de no mencionar al Switch directamente, una pista en el sitio web oficial de Unreal Engine 5 parece indicar que este motor gráfico también será soportado en la pequeña consola híbrida de Nintendo, aunque claro, no esperemos que luzca igual de bien que en PS5 y Xbox Series X.

Fuente: GameSpot