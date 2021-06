Yuji Naka, cocreador de Sonic, abandona Square Enix tras el fracaso de Balan Wonderworld

Balan Wonderworld llegó al mercado el pasado 26 de marzo de 2021, y el juego no fue bien recibido por el público y la crítica. El más reciente trabajo de Yuji Naka, co-creador de Sonic the Hedgehog, fue una decepción para Square Enix, quienes se encargaron de publicar este título. Ahora, recientemente se descubrió que Yuji Naka aparentemente ha dejado Square Enix.

De acuerdo con VGC, las cuentas públicas de Facebook y LinkedIn de Naka revelan que el desarrollador dejó de trabajar en Square Enix el pasado 30 de abril. Por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Naka o la compañía detrás de Final Fantasy al respecto.

Aunque por el momento no está completamente claro por qué Yuji Naka abandonó Square Enix, es muy probable que esta decisión esté relacionada con la pobre recepción de Balan Wonderworld. El juego no solo fue severamente crítica por diferentes medios y jugadores, sino que no logró tener ventas favorables. El título no logró entrar en el top 40 en ventas durante su primera semana en Reino Unidos, en Japón apenas y se movieron más de dos mil copias, y en Steam esta entrega tuvo una pésima base de jugadores en sus primeros días.

Recordemos que Yuji Naka se unió a Square Enix en 2018, en donde creó Balan Company, un estudio enfocado en la creación de Balan Wonderworld, con la esperanza de hacer más juegos de este estilo en un futuro. Por el momento se desconoce qué sucederá con Balan Company. Esperemos que Square Enix comparta más información en una fecha posterior.

