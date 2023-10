Ya no necesitarás más contraseñas para WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp en Android pueden decir adiós a la autenticación de dos factores a través de SMS, que es insegura y molesta. La compañía propiedad de Meta anunció en X (anteriormente Twitter) que está implementando el soporte para una función de clave de paso sin contraseña para todos los usuarios de Android.

Esta nueva opción de seguridad permite a los usuarios de WhatsApp utilizar la cara, la huella digital o un código PIN en su dispositivo para desbloquear y acceder a sus cuentas, siguiendo el ejemplo de Google, que la semana pasada comenzó a pedir a los usuarios que crearan passkeys.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023