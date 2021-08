¡Ya hay fecha de estreno para la serie de The Lord of the Rings de Amazon!

Tras mucho tiempo de espera, Amazon finalmente confirmó el día exacto en que la serie de The Lord of the Rings estará haciendo su debut en la plataforma. Específicamente, será el 2 de septiembre de 2022 cuando los fans puedan disfrutar de este proyecto, y por acá también tenemos la primera imagen del show.

En un comunicado de prensa, Amazon no solo confirmó su fecha de estreno, sino que también confirmaron que estará disponible en más de 240 países en territorios a lo largo del mundo. De igual forma, se reveló que los episodios serán lanzados semanalmente, en lugar de estrenarse todos al mismo tiempo como Netflix. Desafortunadamente, no se sabe cuántos episodios serán en total. En cuanto a su nombre oficial, sigue siendo una incógnita.

Por si esto fuera poco, Amazon también compartió una nueva sinopsis para el show que puedes leer a continuación:

“Este nuevo drama épico trae por primera vez a la pantalla chica la fabulosa historia de J.R.R. Tolkien, Second Age of Middle-earth. Empezando en tiempos de relativa paz, miles de años antes de los acontecimientos de los libros de The Lord of the Rings y The Hobbit, la serie sigue a todo un elenco de personajes, tanto nuevos como familiares, mientras afrontan el constante miedo sobre el renacimiento de la maldad en Middle-earth.”

Aunque Amazon no dijo si la serie estará disponible en México durante su debut, lo más seguro es que sí. The Lord of the Rings llega a Amazon Prime el 2 de septiembre de 2022.

Via: IGN