Xbox todavía no descarta la idea de llevar Game Pass a PlayStation y Switch

Phil Spencer, jefe de Xbox, mencionó recientemente que no era sostenible seguir lanzando juegos de Xbox en el Nintendo Switch, entonces ¿podemos descartar por completo la idea de que algún día Game Pass esté disponible en la consola híbrida? Aparentemente no, pues Microsoft está abierto a discusiones.

En una nueva entrevista con GameReactor, Spencer dijo que “no estaba muy seguro de la idea”, pero tampoco descarta por completo la idea de sentarse con Nintendo o Sony y hablar al respecto. Acá su respuesta completa:

“Para nosotros es un tema de prioridad, y llegar a más jugadores. Por eso fuimos a PC primero después de Xbox, porque hay muchos jugadores ahí, a nivel global, que no tienen Xbox. Después nos fuimos a celulares porque hay mil millones de teléfonos Android en el planeta. Todavía nos falta explorar iOS, lo cual haremos en algún punto. Seguimos trabajando en nuestra tecnología para ofrecer la mejor experiencia en plataformas actuales, y después de eso, veremos qué otras opciones tenemos. Hay televisores inteligentes allá fuera, hay Chromebooks, hay FireTV, hay muchas discusiones que podríamos tener. Me encanta el Switch, me encanta PlayStation, creo que están haciendo un trabajo increíble como parte de la industria. No sé si ellos sean nuestra siguiente base de usuarios, pero estamos dispuestos a platicarlo.”