Llevar más juegos de Xbox a Switch “no se siente sostenible”, asegura Phil Spencer

Durante los últimos años hemos visto a Microsoft y Nintendo tener una saludable relación. De esta forma, juegos de Xbox Game Studios, como Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps y Minecraft Dungeons han aparecido en Switch, y recientemente llegó Steve de Minecraft a Super Smash Bros. Ultimate. Sin embargo, tal parece que este contacto entre compañías podría cambiar.

En una reciente entrevista con Kotaku, Phil Spencer, jefe de Xbox, habló sobre la gran relación que ha tenido con el CEO de Nintendo, Shuntaro Furukawa, y el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser. Sin embargo, Spencer ha comentado que “no se siente sostenible” ver juegos de Xbox en consolas de Nintendo. Esto fue lo que comentó:

“Tenemos una muy buena relación con Nintendo. Y creo que vemos nuestro trabajo de manera muy sinérgica, en términos de tratar de hacer crecer el mercado. Y simplemente lo hace fácil. Cada conversación que tenemos con ellos ha sido realmente fácil. Para poder realmente apoyarlo, me gustaría tener un ecosistema de Xbox completo en alguna parte. Y eso probablemente significa cosas como Live y Game Pass y esas cosas. No quiero hablar por ellos. Creo que probablemente deberían responder”.

Respecto a juegos como Ori, Spencer mencionó que llevar esta serie a Switch fue un deseo de Moon Studios, estudio que no es propiedad de Microsoft. De esta forma, será mejor que no esperen ver la Master Chief Collection o el siguiente juego de Rare en una plataforma de Nintendo.

En temas relacionados, Phil Spencer cree que el Xbox Series S venderá más que el Series X a lo largo de la generación. De igual forma, Spencer asegura que Microsoft recuperará la inversión en Bethesda sin la necesidad publicar en otras consolas.

Vía: Kotaku