OFICIAL: Xbox llevará cuatro juegos a Switch y PS5

Durante el podcast de Xbox del día de hoy, Phil Spencer por fin le puso un fin a los rumores multiplataforma, señalando que cuatro títulos exclusivos de Xbox sí llegarán a otras consolas. Sin embargo, esto es todo lo que estarán disponible fuera del Series X|S y PC y, para la sorpresa de muchos, ninguno de estos es Starfield e Indiana Jones and The Great Circle.

En su plática, Spencer no mencionó cuáles serán estos títulos. Sin embargo, sí reveló que estos son juegos que ya llevan un año, o más, ya disponibles en Xbox y PC. De estos, dos son experiencias comunitarias, es decir, en donde los jugadores tienen un papel importante en la experiencia, como bien lo podría ser Sea of Thieves. Por su parte, el último par son experiencias pequeñas que no fueron pensadas como exclusivas, como lo podrían ser Hi-Fi Rush y Pentiment. Esto fue lo que comentó Spencer al respecto:

“Decimos que tomaremos cuatro juegos a las otras consolas, solo cuatro, no es un cambio fundamental a nuestra estrategia de exclusividad. En realidad, tomamos cada decisión teniendo en cuenta la salud a largo plazo de Xbox. Y la salud a largo plazo de Xbox significa una plataforma en crecimiento, que nuestros juegos funcionen, construyamos la mejor plataforma para los creadores y lleguemos a tantos jugadores como podamos. Siempre estamos buscando aprender como equipo de liderazgo y crecer. Y creemos que este es un momento interesante para que usemos lo que algunas de las otras plataformas tienen ahora para ayudar a hacer crecer nuestras franquicias. Entonces vamos a hacer eso”.

Lamentablemente, por el momento no hay información exacta sobre cuáles son estas cuatro experiencias que estarán disponibles en Nintendo Switch y PlayStation 5. Sin embargo, sabemos que Starfield e Indiana Jones and the Great Circle, los cuales fueron rumoreados desde hace unas semanas, se mantendrán como una exclusiva en Xbox Series X|S y PC. Respecto a lo que se comentó, los comentarios de Spencer señalan que Hi-Fi Rush, Pentiment y Sea of Thieves podrían ser los juegos que estarán disponibles en otras plataformas, dejando solo a un título en completo misterio.

Vía: Xbox