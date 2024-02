Xbox no tendrá cambios en su visión de exclusividad

El día de hoy se ha estado llevando a cabo un podcast especial de Xbox en donde se iba a conocer más del futuro de la empresa, en el cual se estaba pensando que iban a tomar un camino similar a lo de una Third Party, es decir que desarrollarían videojuegos pero estos ya no serán exclusivos. Algo que para alivio de muchos es totalmente falso, dado que durante la entrevista que se la hecho a Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, se ha comentado que siguen pensando en que ciertos juegos serán exclusivos de la empresa, no todos se van a compartir.

Aquí lo mencionado por el propio Phil Spencer:

Sí. Realmente no hay un cambio fundamental en cómo pensamos sobre la exclusividad. Acabamos de salir de un Developer Direct, que fue un espectáculo increíble donde mostramos grandes juegos que vienen a Xbox, y PC, y la nube, lo que realmente los hace accesibles a cientos de millones de personas. Así que estamos muy concentrados en un par de plataformas y en lo que va a aparecer allí. Pero nuestra clave de jugar los juegos que quieres, con la gente que quieres, donde quieras, cuando todo el mundo juega, todos ganamos… estos han sido parte de nuestra estrategia durante años y seguirán siendolo. Nuestro enfoque está en, cómo seguimos creciendo la industria de los juegos al llegar a más jugadores en más lugares? Y cómo cultivamos Xbox como parte de eso… Xbox como una plataforma de hardware, Xbox como editor de grandes juegos, y Xbox como una plataforma para los mejores creadores del mundo.

Con esta parte aclarada, se ha mencionado que cuatro juegos de la marca se van a lanzar en otros lugares fuera de Xbox, pero no se dieron nombres, solo mencionaron que dos de ellos realmente no estaban planeados para quedarse siempre encerrados en la plataforma. Y aclaran que serán los propios desarrolladores y afiliados los que se encargarán de hacer las revelaciones, por lo que habrá que esperar a futuros eventos, y con eso en mente es posible que ese esperado anuncio de Hi-Fi Rush! se dé en un Nintendo Direct.

Vía: Xbox

Nota del editor: Ya con esto queda claro que seguirán teniendo sus exclusivas y no todo lo nuevo que vaya saliendo lo van a estar lanzando para las diferentes consolas. Entonces, ahora solo queda averiguar cuáles serán los cuatro títulos misteriosos que están en camino a más plataformas.