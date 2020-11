Xbox Games With Gold no incluirá juegos de Series X|S en diciembre

Considerado que noviembre está por terminar, es momento de conocer cuáles son los juegos que los usuarios de Xbox Live podrán obtener sin costo adicional por medio de Games With Gold. Sin embargo, pese a que el Series X y Series S ya están en el mercado, en diciembre seguiremos viendo propuestas de 360 y One.

Para comenzar, entre el 1 y 31 de diciembre, tendremos la oportunidad de conseguir The Raven Remastered, un juego en donde tendremos que resolver un misterio de asesinato. De igual forma, del 16 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, podremos obtener Bleed 2, un título de acción frenética en 2D. Estas dos experiencias podrán ser tuyas en Xbox One.

En cuanto a las opciones de Xbox 360, nos encontramos con Saints Row: Gat out of Hell entre el 1 y 15 de diciembre, mientras que Stacking puede ser tuyo entre el 16 y 31 de diciembre. Por último, es importante mencionar que estos juegos se pueden disfrutar por medio de la retrocompatibilidad en Xbox One.

Aunque en esta ocasión no contamos con juegos de Xbox Series X|S, es importante mencionar que podrás descargar los cuatro títulos previamente mencionados en la nueva consola, esto gracias a la retrocompatibilidad. Esperemos que en un futuro, conforme más experiencias estén disponibles, las propuestas de Games With Gold se expandan para incluir al recién lanzado hardware.

Vía: Xbox