Está demostrado que la comunidad de videojugadores puede llegar a ser sumamente tóxica, al punto de que muchas personalidades de la industria a veces han tenido que cerrar sus redes sociales con tal de evadir las agresiones, insultos y amenazas. Ahora, esta misma comunidad tóxica ha provocado que Isadora Basile, una influencer para Xbox en Brasil, perdiera su trabajo.

Basile apenas había empezado a trabajar para Xbox a principios de septiembre, pero no pasó mucho tiempo antes de que cientos de usuarios la atacaran en redes sociales diciéndole que no era más que “una cara bonita” y que en realidad no tenía experiencia en los videojuegos. Lo que sucedió después es bastante lamentable:

“A principios de septiembre, cuando anuncié mi nuevo trabajo en Xbox Brasil, sufrí todo tipo de ataques, gente diciendo que yo no sabía jugar o que yo no era ‘digna’ de mi trabajo, hasta amenazas de muerte y demás. Gracias a la ayuda de mi familia, mi novio y mis amigos, aprendí cómo lidiar con esto, pero eso no significaba que no sucedería después. Gracias a estos ataques, Microsoft decidió que lo mejor era alejarse de mí para que yo no siguiera sufriendo de este tipo de situaciones. Respeto la decisión de Microsoft, mi cariño por ellos seguirá igual de siempre.”

Não sou mais apresentadora da Xbox Brasil. pic.twitter.com/pytwIRhMIE — Isadora Basile (@IsadoraBasile) October 16, 2020

Por supuesto, la respuesta de Xbox Brasil no fue la correcta, pues en lugar de apoyar a Basile, simplemente decidieron despedirla. A pesar de esto, Basile asegura que sigue queriendo mucho a Xbox, pero sigue siendo una terrible decisión por parte de la división brasileña.

Via: ResetEra