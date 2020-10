The Outer Worlds: ya hay fecha para el parche que corregirá texturas en Switch

The Outer Worlds es uno de los mejores juegos de este año, pero lamentablemente, la experiencia en Nintendo Switch es todo lo contrario a eso. El títulotuvo un desastroso debut en esta consola híbrida, sobre todo porque su apartado gráfico dejaba mucho que desear. Ahora, Obsidian finalmente ha puesto fecha al parche que corregirá la gran mayoría de sus problemas.

Vía Twitter, la cuenta oficial del estudio compartió el siguiente mensaje:

The Board is excited to announce that employees on the Nintendo Switch platform can expect to see a patch reach their device on Oct 21st!

We are also recruiting new employees to join us on the Halcyon Colony, so get ready to take advantage of a sale on the Switch on Oct 22nd! pic.twitter.com/1efUFBNWsv

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) October 16, 2020