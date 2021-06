Xbox confirma que ya están trabajando en una nueva consola

Pese a que Xbox se está encargando de llevar la experiencia de Game Pass a la mayor cantidad de usuarios posibles, esto sin importar si cuentan con un Xbox One, Series X|S, PC o no, la compañía ha dejado en claro que no tienen la intención de abandonar el mercado del hardware, y ya está trabajando en una nueva consola

En un video mostrado a la prensa, Liz Hamren, CVP de experiencias y plataformas de videojuegos, mencionó que Microsoft ya está trabajando en un nuevo hardware y plataformas, las cuales aún están a muchos años de distancia. Esto fue lo que comentó:

“La nube es clave para nuestro hardware y nuestras hojas de ruta de Game Pass, pero nadie debería pensar que estamos desacelerando la ingeniería de nuestra consola central. De hecho, lo estamos acelerando. Ya estamos trabajando duro en nuevas plataformas y hardware, algunos de los cuales no saldrán a la luz en años. Pero incluso mientras construimos para el futuro, estamos enfocados en extender la experiencia de Xbox a más dispositivos hoy, así que puede llegar a más personas”.

Está claro que Microsoft ve una nueva estrategia de múltiples frentes en su futuro. No solo el mercado de consolas seguirá siendo una prioridad para Xbox y Microsoft, sino que servicios como xCloud y Game Pass también son muy importantes para las compañías.

En temas relacionados, Xbox tiene planeado lanzar un nuevo juego cada tres meses. De igual forma, estos son los planes para llevar Game Pass a televisores.

Vía: Eurogamer