Xbox anuncia evento para Gamescom 2021

Una vez más, Gamescom se llevará a cabo de forma digital. De esta forma, podemos esperar un par de presentaciones digitales a finales de este mes. Aunque solo se tenía conocimiento de la Opening Night Live el próximo 25 de agosto, el día de hoy se ha confirmado que Xbox también llevará a cabo un evento virtual en el marco de esta celebración europea.

La transmisión de Xbox desde Gamescom 2021 tomará lugar el próximo 24 de agosto a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). En este evento, se proporcionará nueva información sobre algunos de los títulos first y third party que llegarán a las consolas de Xbox, Game Pass y PC a finales de este año, y no se descartan un par de revelaciones especiales.

Este evento se podrá disfrutar en vivo desde la cuenta oficial de Xbox en YouTube, Twitch, Facebook Gaming y Twitter. Junto a esto, a partir del 26 de agosto, Bethesda Alemania comenzará una serie de presentaciones en vivo. Por si fuera poco, Xbox llevará a cabo una edición especial del FanFest digital directo desde Gamescom. Actualmente los detalles son escasos, pero más información se compartirá en un futuro.

Por último, se ha confirmado que se llevarán a cabo una serie de descuentos en la Microsoft Store de Europa después de la presentación de Xbox, en donde los jugadores podrán adquirir juegos con hasta un 75% de descuento. Recuerda, el evento de Xbox en Gamescom 2021 se llevará a cabo el próximo 24 de agosto a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México).

En temas relacionados, esta semana se llevará a cabo un evento de Xbox enfocado en juegos indies. De igual forma, Crunchyroll está regalando tres meses de Game Pass en PC.

Vía: Xbox