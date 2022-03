Para muchos, el Steam Deck es una buena alternativa al Switch. Si bien no hay una forma legal para disfrutar de Super Mario Odyssey o Breath of the Wild en esta plataforma, aquí es en donde la emulación entra en escena. Durante los últimos días hemos visto varios videos que muestran diversos títulos de la consola de Nintendo corriendo en el nuevo producto de Valve. Sin embargo, tan rápido como aparece este material, también es eliminado de redes sociales.

Durante los últimos días, los usuarios han reportado que videos que muestran la emulación del Switch en el Steam Deck han sido eliminados de YouTube. Aunque por el momento se desconoce quién está detrás de estos casos, el principal sospechoso es Nintendo, quien constantemente lleva a cabo esta práctica.

Un caso particular es el de un youtuber conocido como The Phawx, quien publicó un video en su canal con más de 55 mil suscriptores, en donde podemos ver a Yuzu, el emulador de Nintendo Switch de código abierto, corriendo en el Steam Deck. Lamentablemente, este contenido fue eliminado, algo que también sucedió con un video enfocado a Dolphin, el emulador del GameCube.

En redes sociales, algunos fans están en contra de la decisión de Nintendo de eliminar este tipo de videos, ya que en ningún momento se promueve a la piratería o se muestra cómo bajar ROMs, y el enfoque está en conocer el desempeño de la emulación en el Steam Deck. Esto fue lo que un usuario comentó:

In those videos, not once did he say that he condones piracy. He didn't show how to download the ROMs from another site.

He simply showed how to emulate the games on the machine.

This is 100% legal. But Nintendo abused the DMCA system. And this is just plain wrong.

— Allie-RX 1⃣5⃣ (@AllieRX) March 2, 2022