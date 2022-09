Versión de 70 dólares de Skyrim aparece en Nintendo Switch

Mucho se ha hablado que ahora las nuevas experiencias de gran tamaño en consolas y PC empezarán a costar a partir de los 70 dólares, eso es lo que va a costar God of War Ragnarok, The Callisto Protocol, entre otros. Ante esto, muchos pensábamos que eso no iba a pasar en Nintendo Switch, pero la edición de aniversario de Skyrim nos demostró lo contrario.

Bethesda ha lanzado muchas actualizaciones de The Elder Scrolls V. El año pasado, el publisher presentó la nueva Edición Aniversario de $50, que no debe confundirse con la Edición Especial. La gran diferencia era que tenía más contenido mod y pesca. Esto llegó a todos lados menos a Switch. Pero ahora que está presente muchos usuarios lo notaron por el colosal precio.

Y claro, los usuarios no dudaron en hacerse sonar en redes. Aquí algunos comentarios:

Who would have thought Skyrim would be the game to show up with the 70 dollar price point on Switch. pic.twitter.com/u78HJZbuDT

— Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) September 29, 2022