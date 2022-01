Debido a los problemas que sigue ocasionando la pandemia, recientemente se reveló que el torneo Major de Dota 2, el MOBA de Valve, sería cancelado. Inmediatamente, esto provocó el disgusto de jugadores, profesionales y comentaristas, ante la falta de tacto al respecto. Ahora, hace unos momentos, Valve emitió una disculpa y ha señalado que una alternativa ya está en proceso.

Hace unas horas, Matthew Bailey, director de operaciones de Team Secret, compartió un mensaje que Valve envió a los diferentes equipos profesionales, en donde se disculpaba por el abrupto mensaje de cancelación, y han señalado que están discutiendo las posibilidades de un torneo en línea. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Valve has provided an additional update to the teams/players in regards to the @DOTA2 Winter Major. pic.twitter.com/aXUIrLuORf

