Valve aclara el fps del Steam Deck

La semana pasada, Pierre-Loup Griffais, un diseñador que trabaja en el Steam Deck, mencionó que el equipo en Valve estaba haciendo lo posible para que los juegos de esta plataforma pudieran correr a 30fps sin problemas. Esto comenzó una serie de especulaciones sobre las limitantes de esta PC portátil en este apartado. Afortunadamente, Griffais ha aclarado sus previos comentarios, calmando las preocupaciones del público.

En un reciente tweet, Griffais mencionó que los 30fps a los que originalmente se refirió, están relacionados con una serie de pruebas que se están llevando a cabo en Valve, y sus previos comentarios no reflejan el potencial del producto final. Esto fue lo que se comentó al respecto:

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021