¡Un nuevo juego de Wonder Boy llegará a Switch y PS4 en 2021!

Wonder Boy es una de las series clásicas de la industria, y hace un par de años vimos su triunfal regreso gracias a Wonder Boy: The Dragon’s Trap y Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ahora, recientemente se anunció una nueva secuela de la serie, conocida como Wonder Boy: Asha in Monster World, título que llegará a Nintendo Switch y PlayStation 4 a principios del siguiente año.

Esta entrega está siendo desarrollada por STUDIOARTDINK junto con ININ Games, y contará con la participación de Ryuichi Nishizawa, creador de la serie, quien tomará papel de director para esta entrega. De igual forma, al equipo creativo se suman el compositor original, Shinichi Sakamoto, el diseñador de personajes, Maki Oozora y el gerente creativo, Takanori Kurihara.

Como su nombre lo indica, el juego estará protagonizado por Asha, a quien vimos por primera vez en Monster World IV de 1994. El juego contará con voces, y tendremos más información sobre esta entrega durante el Awesome Indies showcase de Gamescom 2020, el cual se llevará a cabo el próximo 29 de agosto.

