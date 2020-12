Un nuevo demo de Bravely Default II ya está disponible en Nintendo Switch

Aunque muchos esperábamos con ansias jugar Bravely Default II este año, el título fue retrasado hasta el 26 de febrero de 2021. Sin embargo, podremos experimentar un poco más de lo que este juego tiene para nosotros antes de que termine el 2020. De manera inesperada, Nintendo ha revelado que un segundo demo de esta experiencia ya está disponible en la eShop del Switch.

Conocido como Bravely Default II Final Demo, este pequeño adelanto nos da la oportunidad de disfrutar un poco más sistema de combate, la música, la interacción entre los personajes y mucho más. Aquellos que decidan probar esta prueba antes del lanzamiento del juego, obtendrán 100 puntos platino para su cuenta de My Nintendo, las cuales se verán reflejadas 30 días después.

The #BravelyDefault II Final Demo is here to give you a taste of the vivid art, strategic battle system, and memorable music of the game's first main chapter. Download it

before the game's launch and earn 100 My Nintendo Platinum Points!https://t.co/CsyF64sGDu pic.twitter.com/bzAQdm0eDm

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 17, 2020