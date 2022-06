Un juego de Marvel desarrollado por EA podría haberse filtrado

De momento, se conoce que distintos juegos de Marvel están en desarrollo por distintas compañías, los ejemplos más claros son ni más ni menos que la secuela de Marvel’s Spider-Man y el título de Wolverine que está elaborando Insomniac Games. Sin embargo, se menciona que podría haber otro proyecto en desarrollo, uno que estaría a cargo de la empresa Electronic Arts.

El informe inicial llegó de la mano de Nick Baker, un experto en la industria y filtrador destacado por su información de Xbox. Y el seguimiento llega de The Thiny, una fuente conocida por las filtraciones de Mortal Kombat. Misma que confirma que el título se enfocaría al género de peleas.

According to a source, EA is working on a fighting Marvel game, and not NetherRealm. Unsure how credible this source is but it comes similar to the multiversus source.

— thethiny 🐰 (@thethiny) June 29, 2022