Un inquietante mod agrega al streamer Ninja a Super Smash Bros. Ultimate

Los mods son un arma de doble filo. Por un lado nos permiten agregar ciertos elementos que pueden mejorar y expandir la experiencia original. Sin embargo, también es una forma de crear cosas que casi nadie desea experimentar, como lo puede ser ver al streamer Ninja en Super Smash Bros. Ultimate.

Así es, un fan, no contento con el gigantesco catálogo de personajes, decidió agregar a Tyler “Ninja” Blevins, el famoso streamer de Fortnite, al juego de peleas más grande de Nintendo, convirtiéndolo en una skin de Snake De esta forma, Ninja ahora puede pelear mano a mano contra personajes clásicos de la industria, como Sonic, Mario, y muchos más.

someone really modded Snake as @Ninja with his sound effects in Smash Bros 🤣pic.twitter.com/h3ebskdkJ6

— Bear (@BearUNLV) July 9, 2020