Un glitch te permite obtener la Espada Maestra en BOTW mucho antes de lo pensado

La Espada Maestra es una de las armas más icónicas de los videojuegos, y está presente en la mayoría de los juegos de The Legend of Zelda, siendo Breath of the Wild la entrega principal más reciente en donde podemos encontrar este ítem. En este juego, obtener la Espada Maestra es una tarea algo complicada, en donde necesitamos invertir bastante tiempo antes de agregar este utensilio a nuestro armamento. Sin embargo, un glitch hace que esto sea mucho más sencillo.

Recientemente, Bot_W, un jugador japonés, descubrió una forma fácil y rápida de obtener la Espada Maestra en Breath of the Wild sin la necesidad de recolectar 13 o más corazones. Esta información fue recopilada por Limcube, un youtuber quien publicó un video explicando paso a paso todo lo que se necesita hacer.

Todo lo que tienes que hacer es crear una fogata en la ubicación de la Espada Mestra. Después, necesitas colocarte entre el fuego y el arma. Luego miras un árbol de cerezos sobre tu ubicación y seleccionas la opción de “esperar” para pasar el tiempo. Durante la transición a la mañana, aprietas el botón A. El resultado final de esto debería hacer que Link deslice la espada mientras se despierta de su sueño.

Listo. Al parecer, esta técnica se puede usar sin importar cuántos corazones tengas. De esta forma, bien podrías salir de la zona inicial del juego, ir directamente a Lost Woods y obtener una de las armas más poderosas de Breath of the Wild mucho antes de lo pensado.

Vía: Limcube