Si bien es cierto que Halo Infinite ya está disponible, algunos de los elementos de este juego aún no han llegado. Uno de los más importantes es la campaña cooperativa. 343 Industries ha mencionado que esta función estará disponible en algún punto del próximo año. Sin embargo, un par de jugadores no se pudieron esperar, y descubrieron un glitch que habilita este modo de juego.

Durante las últimas horas han surgido varios videos en donde las personas muestran que la campaña cooperativa puede ser desbloqueada con un glitch. Esto se logra al iniciar Halo Infinite desconectado del Internet. Después, es necesario conectar un segundo control, iniciar sesión en una cuenta de Xbox y cargar una partida de la pantalla con el primer mando. Es así que el título logra mostrar la campaña en pantalla dividida y se puede jugar de forma cooperativa. Esto también significa que no es posible realizar este proceso en PC.

Aunque esto suena interesante, la realidad es que esta función aún no está habilitada como es debido. Ya que esto es técnicamente un glitch, el segundo jugador no cuenta con una interfaz, no hay progresión, algunas misiones están incompletas y hay varios cambios de iluminación.

Tanto la campaña cooperativa de Halo Infinite, así como el modo Forge, estarán disponibles en la primera mitad de 2022. En temas relacionados, se ha revelado que la serie live action de Halo no será canon. De igual forma, un bug puede corromper tu partida.

Vía: nobleactual