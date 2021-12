La gala The Game Awards 2021 no dejó indiferente a nadie. Supuso, entre otras cosas, el escenario perfecto para anunciar la llegada de la demo The Matrix Awakens, la nueva apuesta desarrollada desde el motor gráfico Unreal Engine 5. Este homenaje a la más que famosa película llega para demostrar que la nueva generación del videojuego pasa por consolidar la imagen hiperrealista.

El evidente avance que ha traído consigo la implantación de la tecnología Unreal Engine 5 se deja ver esencialmente en la espectacularidad de los gráficos de este título. Aquí el proceso de creación ha estado supeditado a la definición extrema de los objetos, creando a veces de este modo la confusión en el jugador: ¿realidad o ficción? No cabe duda de que la potencia de la nueva versión de Unreal, que empezará a desarrollarse plenamente en los próximos meses, abre la puerta a un cambio de época.

The Matrix Awakens incorpora así la última tecnología de la empresa Epic Games, aproximándonos sin titubeos a un nivel de fotorrealidad del que casi no hay precedentes en el mundo de los videojuegos. Sus creadores declaran haber realizado un trabajo especialmente minucioso con el tratamiento visual. De hecho, las cifras que se han dado a conocer con respecto al escenario del juego impresionan: quince kilómetros cuadrados, más de seis mil edificios, casi trescientos kilómetros de asfalto y más de cuarenta mil coches diferentes. Todo ello, claro está, acompañado de los personajes más icónicos de la película, y siempre bajo la definición extrema que roza lo real.

Esta demo transcurre en una ciudad que guarda un perfil muy similar al de lugares tan emblemáticos como Chicago o Nueva York. Se trata de una combinación muy acertada de las grandes urbes que encontramos en Estados Unidos, donde la maximización del detalle constituye uno de los grandes encantos de este juego. Aquí cada uno de los elementos cuenta con una diversidad de polígonos que se mide en millones de millones y están procesados a partir de un uso de la luz y la sombra singularmente realista.

Con Unreal Engine 5 se espera que la mejora de los entornos virtuales sea una constante en 2022, y no sólo en el ámbito de los videojuegos, sino también en otras parcelas de gran interés, como pueden ser el entretenimiento digital o la arquitectura. Sin ir más lejos, las plataformas destinadas a los juegos de azar como el casino online se postulan como sólidos aspirantes a disfrutar de esta tecnología. De hecho, las partidas en cada una de las salas virtuales estarán dotadas de una atmósfera de realidad en la que los gráficos de los objetos serán los protagonistas: máquinas tragaperras estéticamente idénticas a las físicas, jugadores con texturas cuidadas al detalle, movimientos naturales, tapetes donde el tejido parece real, etcétera. En definitiva, todo un conglomerado visual que ayudará a hacer más inmersiva cada sesión de casino. Asimismo, los estudios de arquitectura aprovecharán las bondades de esta versión actualizada de Unreal para generar recreaciones de edificios y maquetas en 3D con un punto extra de hiperrealidad, consiguiendo así que las simulaciones guarden un parecido más exacto con el mundo que conocemos.

Bajo esta casilla de salida, The Matrix Awakens comienza con una breve introducción en la que el jugador toma el control de un coche para verse involucrado en una persecución vibrante en el corazón de la ciudad. Esta primera toma de contacto ya desvela que lo que está por venir es algo gráficamente insólito hasta la fecha.

En la siguiente parte de la demo el jugador se meterá en la piel de uno de los personajes de la historia del film original, moviéndose con absoluta libertad por todo el escenario que plantea el juego. Además, cuenta con la opción de volar, una particularidad que profundiza en los matices de los diferentes planos visuales. Todo ello, claro está, acompañado por paisajes tremendamente vivos, avenidas propias de Google Earth y personas que suscitan proximidad.

Se trata de un título que en su versión demo ya está disponible de forma gratuita para Playstation 5 y Xbox Series X/S.