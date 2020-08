Ubisoft menciona que sí habrá copias física en sus ediciones de colección en Xbox

Hace tiempo les contamos sobre como Ubisoft había modificado sus ediciones de colección de Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry 6 y Watch Dogs Legion en Europa, Australia y Nueva Zelanda, donde la copia física del juego habían sido sustituidas por la versión digital en Xbox One y Series X, algo que no fue del agrado del público. Afortunadamente, la compañía francesa ya está trabajando para remediar este inconveniente.

En un reciente comunicado para el sitio de 3D Juegos en España, Ubisoft reveló que esta decisión fue tomada para asegurarle a los jugadores la posibilidad de descargar previamente el juego, y así disfrutar de estos títulos el día de lanzamiento. De igual forma, el sitio de la compañía menciona que aquellos que pre-ordenaron algunos de los tres títulos previamente mencionados antes del 27 de agosto, recibirán una copia física.

Pero eso no es todo, ya que también están trabajando para ofrecer una versión física o digital al momento de comprar una edición de colección, aunque por el momento no se sabe si esto será exclusivo de Europa, o si también se aplicará en América. Esto fue lo que comentaron:

“Estamos trabajando actualmente en ofrecer a los jugadores que reserven las Ediciones Coleccionista de Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 o Watch Dogs: Legion en las plataformas de Xbox en el futuro, la elección entre recibir una copia física o digital del juego cuando hagan su pedido en la Ubisoft Store. Los objetos de las Coleccionista incluidos en las ediciones se mantienen idénticos”.

En temas relacionados, se ha revelado que ambas versiones de Eivor serán canon en la historia de Assassin’s Creed: Valhalla. De igual forma, Ubisoft ya se puso en contacto con el creador de Scott Pilgrim.

Vía: 3D Juegos