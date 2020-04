Trails of Cold Steel IV llegará a PS4 este año en Occidente

La cuarta y última entrega en la saga de Trails of Cold Steel finalmente llegará a Occidente este año, así lo ha confirmado su publisher NIS America. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV debutó en Japón en septiembre de 2018, pero en esta parte del mundo apenas nos estamos poniendo al corriente con la franquicia.

Este proyecto debutará en Otoño 2020 para PlayStation 4, mientras que en Switch y PC tendremos que esperar hasta 2021. Afortunadamente, será lanzado con una impresionante edición física en cada plataforma, y aquí las puedes ver:

Por el momento desconocemos la fecha exacta y precio al que debutarán ambas versiones, pero ten por seguro que te lo haremos llegar en cuanto esté disponible la información.

Fuente: GameInformer