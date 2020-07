Todo esto fue revelado en el Nintendo Direct Mini de Japón de hoy

Como sabrán, el día de hoy se llevó a cabo un Nintendo Direct Mini enfocado en varios anuncios de compañías third party. Aunque todos sabemos qué pasó durante la presentación occidental de hoy, la versión japonesa nos ofreció un par de anuncios extra que necesitas conocer.

Uno de estos es Sakuna: Of Rice And Ruin, un juego de acción que combina elementos de RPG y farming para crear una experiencia bastante interesante. Lo extraño de este anuncio es que, a pesar de que el título recibirá un lanzamiento internacional en PS4 y Switch el próximo 10 de noviembre, seguido de uno japonés el 12 del mismo mes, no estuvo presente en nuestra versión del Direct.

Otro de los anuncios de este Direct, fue Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, el cual llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC el próximo 29 de julio. Hay que recordar que el original Atelier Ryza es considerado la entrega más exitosa en la serie, así que ver una secuela no debería ser una gran sorpresa.

Por último, Konami no está muerto, y ha revelado Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, juego en donde nos convertiremos en el presidente de una compañía ferroviaria y debemos adquirir propiedades en Japón con el objetivo de tener líneas de tren por todo el país.

Fuera de estos tres grandes anuncios, el Nintendo Direct Mini de Japón fue muy similar. De igual forma, durante la presentación se reveló que Shin Megami Tensei V ya tiene una ventana de lanzamiento. Por otro lado, Cadence of Hyrule tendrá nuevo contenido. Por último, puedes checar la presentación completa de hoy a continuación:

Vía: Nintendo Direct Mini JP