Blasphemous recibirá un DLC gratuito el próximo mes

Team17 y el estudio español The Game Kitchen han revelado que Blasphemous, un juego souls-like de 2019, tendrá un DLC, conocido como The Stir of Dawn, el cual ofrecerá una serie de contenido gratuito, y estará disponible en todas las versiones del juego el próximo mes.

Este DLC incluye una nueva historia, más NPC’s, jefes finales y enemigos, además de áreas adicionales a descubrir. Para esto último, el mapa del juego ha sido rediseñado, y ahora incluye más puntos de viaje rápido. Pero esto no es todo, ya que se incluirá un nuevo sistema llamado Three Penitence el cual será completamente opcional, y parece que nos ofrecerá una serie de clases con habilidades diferentes. También se incorpora en este contenido adicional un modo New Game+.

Un agregado muy interesante, es que el juego ahora contará con voces en español castellano. The Stir of Dawn estará disponible el próximo 4 de agosto de manera gratuita para todos aquellos que tienen el juego base en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes checar nuestra reseña del juego base aquí.

Vía: Team 17