Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecerán en Spider-Man 3, asegura Tom Holland

Aunque durante los últimos meses hemos visto varios rumores que hablan sobre la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la siguiente película de Spider-Man, el día de hoy, Tom Holland, quien se encarga de darle vida a Peter Parker en el MCU, ha mencionado que este no es el caso.

En una reciente entrevista con Esquire, Holland fue cuestionado sobre la posible participación de Maguire y Garfield en la siguiente cinta del arácnido. Lamentablemente, el encargado de este personaje en el MCU ha revelado que los dos actores no participarán en la esperada película. Esto fue lo que comentó:

“No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado la información, creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo”.