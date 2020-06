TLOU II es el juego más vendido actualmente en Japón

The Last of Us Part II se ha coronado como el rey de las ventas en Japón. Esta nueva exclusiva de PlayStation lleva cerca de 180 mil copias vendidas desde su lanzamiento la semana pasada, casi 60 mil copias más que su predecesor en 2013. Indudablemente un triunfo para Sony, viendo como hoy en día las ventas en el país nipón están dominados por juegos de Switch.

El juego también rompió récord de ventas en Reino Unido, y varios reportes adicionales sugieren que le está yendo muy bien en otras partes del mundo. A pesar de la controversia, está claro que TLOU II será otro éxito comercial para Sony y será interesante ver cómo se compara con los otros gigantes de este año. Aquí la tabla completa de ventas en Japón:

1) [PS4] The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment) – 178.696

2) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 73.680

3) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) – 32.673

4) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) – 32.663 / 1.038.732

5) [NSW] Harukanaru Toki no Naka de 7 (Koei Tecmo)- 14.062

6) [NSW] Namcot Collection (Bandai Namco Games) – 9.532

7) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 9.251

8) [NSW] Pokémon Sword and Shield (Pokémon Co.) – 9.195

9) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) – 7.886

10) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) – 6.137

Fuente: Famitsu